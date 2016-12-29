紐約成人護理中心家家開 爭食退休老人大餅

特派員看世界專欄健保政策、醫療資源是否有效運用是美總統大選兩黨交鋒重點之一。過去幾年亞裔新移民增加，讓紐約日間成人護理中心雨後春筍般設立，衍生的社會現象更是五花八門。

美國社會福利制度基本上比起亞洲國家實施較早、也較完善，就在台灣研究實施長照制度之際，美醫療照顧體系優缺點，除反應國情不同，也可從中學習觀察避免走不必要的冤枉路。

美各州政府針對較無年齡限制的中低收入戶族群實施所謂的「白卡」（Medicaid）醫療補助保險制度。年收入在一定水平以下的個人或家庭皆可申請，並擁有政府提供免費的體檢、處方藥品、醫院或居家護理、心理健康等服務。

這些符合條件者，尤其是60歲以上年長者，常因身體不適、病情需要，符合各州政府居家護理或前往老人中心的醫療補助，透過增加互動，避免憂鬱，減輕病情。

由於是免費，「為何王先生有，我沒有」，讓不少人趨之若鶩，不拿白不拿。尤其是過去10年，因親人而取得美國綠卡或公民資格的亞裔年老新移民激增，讓大紐約地區成人日間護理中心（俗稱老人中心）一家家成立。

不只是台灣逐步邁向老人社會，海外僑社也同樣面臨人口老化情形，除了當初年輕來美追逐美國夢者開始邁入老年一族外，美國一直是不少亞洲移民心目中的退休天堂，都讓年老新移民也跟著激增。

就拿紐約華人聚集大本營法拉盛為例，才不到5年光景，大大小小各式各樣老人照護中心約達30家左右，且還持續增加中。已經是繼藥房到處林立之後，另一項奇觀。

一位業者坦言，「利之所趨」是老人照料中心近來一窩蜂成立主因。新移民愈來愈多，加上又有免費的白卡健康服務，讓政府無力兼顧下，日間照護中心透過保險公司取得政府補助，順勢承接了「龐大市場」。

由於有利可圖，原本以醫療照顧為主的各家老人日照中心，無不使出渾身解數爭取客源，包括開闢新服務、舉辦各式講座、社工服務等，競爭愈趨激烈。

業者拚設備外，就是拚服務！除了原有的早午餐、簡單休閒活動外，諸如到府接送，還有跳舞、撞球、卡拉OK、繪畫、象棋及麻將等各式康樂活動，現在連晚餐都供應，菜色任君選擇，還採自助餐式，同時舉辦生日party，逢年過節還得贈送禮品、假日安排旅遊等，可謂五花八門，應有盡有，遠遠超過原有成立初衷。

瞭解內情業者表示，老年人口持續增加，商機龐大，市場競爭激烈，成立門檻又低，不推陳出新，很容易被取代，加上業者之間為了爭奪「客源」，使出不少「讓利好處」，在競爭以外，多了一份複雜性。

由於視這些老爺為錢來爺，不少曾遊走各家老人照護中心的耆老常拿業者「表現」加以評比，「高傲態度及浪費食物情形，實在令人難以恭維」，一位從業人員如此說。

這些屬於社福體系一環的醫療照顧措施，原本立意良善，也確有需要，讓不少沒有子嗣或子女無暇他顧的老人得到應有的日間照料，減少社會問題。

但隨著美國政府財政吃緊，加上衍生不少弊端，檢討聲浪不斷，而新政府對移民政策又有不同看法，這些視為理所當然的「免費服務」是否繼續延續？值得關注，更是正在享受的老人們最關切的事了！ 1051229

(中央社)