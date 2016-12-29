遊景點蓋章 免費搭高雄市公車1天

高雄市政府交通局推出「觀光行銷體驗套票」，民眾只要憑指定觀光景點門票券並加蓋轉乘章，當日憑票券即可免費搭乘市區公車，優惠措施預計實施到106年6月止。

高雄市積極發展觀光，壽山動物園、英國領事館文化園區、紅毛港文化園區、駁二藝術特區展覽、鳳儀書院等都是熱門景點。

高市交通局為滿足觀光遊客暢行的交通需求，延長「觀光行銷體驗套票」計畫。

凡是民眾持上述熱門景點，另包含新上路的雙層觀光巴士，以及文化觀光公車一票通、太陽能愛之船、水陸兩用車等套票，只要憑相關票種到販賣窗口蓋印免費轉乘圖章及當日日期，即可持券享有當天無限次免費搭乘高雄市公車，不過不含文化公車、快線公車、就醫公車及原移撥路線公路客運。

交通局歡迎外地遊客利用這項優惠，體驗高雄市公共運具的便利與舒適。1051229

(中央社)