年關將屆 金門岸巡查獲大陸茶葉

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金門（第九）岸巡總隊今天表示，在料羅商港淺水碼頭準備運往高雄港貨物中，查獲夾藏疑似大陸茶葉一批，共5箱（16包），合計約78公斤，全案由岸總司法組實施後續案件偵辦。

金門岸巡總隊總隊長詹嘉德表示，年關將屆，民生物資需求大增，為免不肖業者將大陸劣質農漁畜產品輸台牟利，岸巡總隊已開始執行春節前夕勤務強化作為，在料羅港貨物進出尖峰時段，派駐支援人力投入港區貨物檢查工作外，對於運往台灣貨物更提高檢查標準。

岸巡總隊同時與台灣本島港口岸巡單位實施共同查緝部署，如果接獲情資及可疑徵候，立即通報目的港加強注檢，強化查緝網絡，提升查緝效能。

岸總表示，料羅安檢所安檢人員昨天下午在淺水碼頭執行貨物拆檢勤務時，發現一批疑似大陸鐵觀音茶葉，經清點共16包，合計約78公斤，全案依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第26條，函送財政部關務署高雄關金門辦事處裁處。

詹嘉德表示，大陸的劣質農產品通常都沒有很好的保鮮處理，甚至回溼受潮，產生霉變；而且未經檢驗的大陸農產品也可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎都有重大危害，呼籲切勿貪圖小利鋌而走險、觸犯法律，危害健康。1051229

(中央社)