康康、安妮尋美味 總舖師端阿嬤的雞蛋湯暖心暖胃
康康與安妮日前到台南錄中視《我家有個總鋪師》，台南是充滿小吃的天堂，但依然有未曝光的獨家私房料理。節目安排４個任務，主持人完成重重關卡得到線索，找到傳說中的愛心總舖師的大頭師。
大頭師平常帶著自己的鍋鏟，到各地偏鄉為需要幫助的小朋友烹飪，他現場做出以台南特產虱目魚為主題的一道菜餚，以及一道阿嬤的親情私房菜。
大頭師之所以成為一位有名的總舖師，是因為他的父母親都是辦桌師傅，另一方面很大的影響是來自於他阿嬤的手藝，過去物質缺乏的年代，阿嬤的雞蛋湯總是溫暖他的胃，以前阿嬤家的椅子他也特別珍惜，當他坐上那張椅子喝著阿嬤的家傳菜，讓大頭師找回了過去幸福的回憶。
(中時)
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