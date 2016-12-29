中華隊徵召不順 林哲瑄：當普通比賽打
經典賽中華隊徵召不順，從2008年北京奧運就是中華隊主力外野手的林哲瑄說：「就算沒有他們(婉拒參賽球員)，我們還是要打，盡力就好，就當作是打普通比賽，不用想太多。」
林哲瑄與高國輝同在1月3日向中華隊報到參加集訓，他表示，上屆經典賽之前剛好轉隊(紅襪到太空人)，又受到大聯春訓邀請，當時為了打不打經典賽也考慮很久，因為也擔心會影響到球季表現，所以目前會先跟富邦一起練球，1月3日再向中華隊報到。
(中時電子報)
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