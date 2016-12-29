好市多新莊店下周六開幕，不再送早餐與洗衣精

好市多全台第13家店新莊店下周開幕(圖／李麗滿)

COSTCO好市多新莊店將於下周六2017年1月7日開幕，每次新開店的開幕日免費送早餐總是吸引排隊人龍甚至搶成一團，此次以「配合新北市交通規畫」為由，決定不送早餐與洗衣精，但還是送購物袋；好市多營業副總經理趙建華強調，這也是20年來新開店不送早餐與洗衣精，但把錢花在進館消費會員身上，破天荒在開幕首2日祭出買一送一優惠。

好市多新莊店位於輔大捷運站附近，為地下一層樓、地上五層樓建築，為目前全台第13家好市多，趙建華強調，近18個月好市多連開三家店，挹注2016年全年業績成長近20%，估約750億元，穩居量販龍頭地位，估2017年初新莊店開幕後，將推升全年業績上看800億元。

而由於好市多多數以租地蓋大店，以新莊店來說，不含租地硬體就要耗資15億元，且在找點與市調需耗費至少一年半時間，估新莊店開幕後，2017年不會再展新店，包括北中南仍有評估據點，最快也要到2018年第四季才會有新店開幕，他強調，連續18個月開三店，顯示好市多對台灣零售市場仍相當樂觀。

(工商)