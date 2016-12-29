桌球》代言台北燈節 江宏傑婚禮前拍短片

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台灣桌球健將江宏傑與日本桌球好手福原愛以婚紗照方式還原兩人一同練球的甜蜜情境。

即將在明年元旦完婚的世大運國手江宏傑，在籌備婚禮的空檔，抽空為台北燈節拍攝第二波宣傳影片，把握最後單身時間，獻給台北燈節。

明年台北燈節將在2月4日至2月12日移師西門町舉行，在市長柯文哲領銜闖出第一波宣傳氣勢後，再追加強打接棒，江宏傑也將正式成為2017台北燈節的代言人。

江宏傑預定在2017元旦當天與日本人氣桌球女將福原愛，在台北完成一場跨國世紀婚禮，在婚禮前，江宏傑抽空為台北燈節拍攝宣傳影片，台北市觀光傳播局長簡余晏也將特地到拍片現場探班，在拍片前正式邀請江宏傑擔任「2017台北燈節」代言人。

(中時電子報)