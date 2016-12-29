武警部隊原司令員王建平落馬

中共軍委聯合參謀部副參謀長、前武警司令員王建平上將落馬。（圖取自大陸網站）

大陸國防部發言人楊宇軍今天表示，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長王建平因涉嫌受賄犯罪，目前正接受調查；王建平曾任武警部隊司令員，他是2013年軍委主席習近平打軍中大老虎以來，首位落馬的現任上將。

王建平為已遭查辦的中共前政治局常委周永康親信，據了解，他也涉及前中辦主任令計劃不法案，令計劃已遭查辦。

今年8月間，海外消息稱，現年62歲的王建平在成都視察期間被軍方檢察人員帶走。王建平的妻子和秘書也在同一天被帶走。

另有消息稱，王建平是周永康及前中央軍委副主席郭伯雄和徐才厚（已病逝）的屬下共犯，當局在2014年將王建平調職，主要是為了將他調離武警權力基地。郭伯雄已被判無期徒刑。

中共中央軍委主席習近平自2013年在軍中開展打虎行動以來，王建平是首位落馬的現役上將，也是最近一段時間被捕的第二名上將。此前，被捕的上將為空軍原政委兼中共中央委員田修思。田修思被捕時已退役。

王建平於2009至2014年間擔任解放軍武警部司令員，直接向周永康負責。武警部隊屬於共軍內衛部隊。

王建平長期在武警系統任職，2009年6月，任武警副司令員，不久接替退役的吳雙戰出任武警部隊司令員。2012 年7月30日，王建平晉升武警上將。

2014年7月中共中央紀委宣布，立案審查周永康嚴重違紀後，到了當年底，王建平及武警部隊政委許耀元被離調武警部隊。被視為習近平親信的解放軍副總參謀長王寧中將出任武警司令員，原司令王建平調任專責軍訓的副總參謀長，今年軍隊改革後，原四總部的副總參謀長改制為中央軍委聯合參謀部副參謀長，即王建平現職。

(中時電子報)