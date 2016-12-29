日本防衛大臣參拜靖國神社 南韓抗議

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日本防衛大臣稻田朋美今天參拜靖國神社，南韓外交部下午1時55分召見日本駐韓大使館代理公使丸山浩平，表達嚴正抗議立場。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓外交部東北亞局（司）局長鄭炳元今天在首爾外交部大樓代表南韓政府向丸山浩平表達抗議。

外交部發言人趙俊赫今天表示，日本政治人士今天參拜美化殖民侵略和供奉戰犯的靖國神社，不能不令人憤慨。

他說，只有日本領導人正視歷史，以實際行動反省歷史，才能贏得周邊國家和國際社會的信任。

報導指出，韓日兩國11月23日簽署「軍事情報保護協定」，邁出韓日軍事合作的第一步，日本防衛大臣在這種情況下參拜靖國神社，令南韓國防部深感困惑。

南韓國防部今天也召見日本駐韓國防武官表示，南韓政府曾多次強調日本政府應正視歷史，重樹面向未來的韓日關係。國防部有關人士表示，日本防長參拜靖國神社比其他閣員參拜更為嚴重。

據報導，稻田朋美今天參拜了供奉著二戰甲級戰犯的靖國神社，這是日本擔任防衛大臣後，首次參拜靖國神社。1051229

(中央社)