台中市元旦升旗 南韓鄭多燕教跳健身操
2017年元旦台中市政府將於上午7時在台灣大道市政大樓前廣場舉辦升旗典禮，當天除由台中市警察局長陳嘉昌領唱國歌，還邀請南韓知名健身教練鄭多燕帶領跳減肥瘦身操。
迎接2017年元旦，台中市政府1月1日上午7時在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「台中市各界慶祝106年元旦升旗典禮活動」，現場並準備6500份手工皂贈送前來參加活動的市民及團體，送完為止。
市府表示，在中華民國棒壘球協會的贊助下，元旦升旗活動特別邀請有「美魔女」、「超級辣媽」等稱號，享譽國際的健身教練鄭多燕，以她自創結合可燃燒脂肪的有氧運動與重量訓練的減肥健身運動，帶領市民朋友一起跳減肥瘦身操，讓大家在新年的第一天為健康打下基礎。
民政局表示，鄭多燕婚後生有兩個小孩，因疏於運動而變得肥胖；30歲時健康出現問題，在醫師建議下減肥，成功減肥後，她推廣自創的減肥健身運動，瘦身經驗公開在網路專欄，在南韓引起廣大迴響，在華語地區同樣身負盛名，雖然今年已50歲，仍被譽為「美魔女」、「超級辣媽」。
民政局長蔡世寅表示，106年元旦升旗典禮活動，有別於以往採播放國歌及國旗歌的方式，邀請成立30年的台中市元保宮國樂團演奏國歌及國旗歌外，並將由警察局長陳嘉昌領唱國歌，展現市府新一年持續穩定治安的決心。
另外，市府也安排光明國中舞蹈班、東山高中管樂隊及台中女中樂儀旗隊等3個特色教學團體擔任節目表演，目前最夯的陸軍第10軍團人形氣偶也將前來與市民同樂。1051229
(中央社)
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