黃致列與TWICE成員名井南同台獻藝

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南韓人氣男歌手黃致列將攜手大勢女團TWICE日本籍成員名井南（Mina），在今晚舉行的2016 KBS歌謠慶典上合作表演獻藝。

南韓「亞洲經濟」報導 ，黃致列將演唱KBS熱播劇「雲畫的月光」主題曲「想念，想念你」，名井南則將帶來芭蕾舞表演。

將於今晚8時30分起播出的KBS歌謠盛典中，黃致列富有磁性的唱腔配上芭蕾公主名井南優雅的舞姿，將擦出怎樣的火花，令歌迷高度期待。1051229

(中央社)