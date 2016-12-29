金門查獲走私鐵觀音 研判「探路」闖關
農曆春節將屆，走私集團又蠢蠢欲動。金門岸巡總隊昨在料羅商港準備運往高雄港的貨物中，查獲夾藏78公斤大陸茶葉「鐵觀音」，研判只是「探路」闖關的私貨，全案函送高雄關金門辦事處裁處，並續追查可疑來源。
岸巡料羅港安檢所幹員是在淺水碼頭執行貨物拆檢勤務時，發現1批運往高雄港的貨物中，夾帶走私的大陸鐵觀音茶葉，清點結果共計5箱16包78公斤，這也是金門最近1年以來，查獲走私茶葉數量最多的1次。
金門岸巡總隊長詹嘉德表示，農曆春節將屆，民生物資需求大增，該總隊已在料羅港貨物進出尖峰時段，派駐支援人力強化檢查作業，嚴防對岸劣質農產品闖關上岸，研判這批茶葉只是「探路」的私貨，將繼續追查打擊不法。
岸巡指出，大陸的劣質農產品通常都沒有很好的保鮮處理，甚至回溼受潮產生霉變，另未經檢驗的大陸農產品，也可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害，希望民眾切勿貪圖小利鋌而走險，以免害人害己。
(中時)
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