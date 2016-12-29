新聞深喉嚨》管不住謝志偉？ 林郁方：李大維不如歸去吧

新聞深喉嚨/中天新聞提供

駐德代表謝志偉的「納粹陰魂在台灣」與「把國旗當血滴子」謬論引爆爭議之後，他又在臉書連發10篇文嗆抗議的網友「什麼身分」？暗批抗議的網友都是「咖啡渣」。從28日晚間起，數百則留言灌爆謝志偉臉書要他「趕快回台」，別在國外「丟人現眼」！如今又被爆出，原來謝志偉10月10日在德國主持雙十國慶酒會時也在胡說八道，對國外友人說國民黨的縮寫KMT是「Kill many Taiwanese」。謝志偉真的還適任這個工作嗎？新政府難道就找不出一個不會把大使做成小丑的駐德代表？

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28日是2016年最後一次民進黨中常會，蔡總統老調重彈「新南向」，說：「不是一個low-hanging fruit、不是吊在你面前的果子，是要透過努力才會得到的，路途上會有風險，但倘若成功，對國家的整體戰略或是國家的經濟發展都是相當有助益」。當然！這還用說，問題是…還是只有口號，沒有辦法，只有問題，沒有解答啊！而正當蔡總統下令國營事業要當「新南向」先鋒的同時，台灣各階層的人才，從工程師，教授到高階經理人，全都「用腳投票」西向去了！這該如何是好？

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倉促硬幹的「一例一休」法案通過之後幾乎每天爆出疑義，「休息日」排班卻沒出勤到底要不要「請假」？會不會「扣薪」？還算不算「全勤」？勞動部竟然現在才要研議，還說要員工跟雇主自行約定？到底還有多少BUG？台北市交通罰單今年竟然高達26億元，創5年來新高，政府越來越死要錢，塞車卻越來越嚴重？陸客不來了，政府強迫公務員去跟團國旅，國旅卡引爆民怨，張景森竟然反嗆公務員「快去連署廢除」？沒有科學根據的蛋類「一次性包裝」政策不食人間煙火，農委會卻反駁蛋價漲了都是因為「天冷母雞不下蛋」？政府無能解決民怨，甚至成為民怨的起火點，難怪2016的年度代表字，國人有志一同「苦」啊！

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《彭博社》等媒體報導，日本公安調查廳年度報告顯示，中國大陸在強調「一個中國」原則、打壓國內分離主義的同時，也暗助日本沖繩縣的獨立運動，試圖分裂日本。

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報告指出，中國大陸的大學和智庫企圖深化與沖繩獨立組織的關係，希望藉此影響日本輿論，引導至對大陸有利的方向，進而分裂日本。然而，該報告並未闡述細節。公安調查廳特別提到中共黨媒《環球時報》8月12日發表的評論指稱，應使用古名「琉球」稱呼沖繩，因為其地位未定，稱其「沖繩」形同承認日本對它的主權。中共機關報《人民日報》早在2013年便提出「沖繩主權未定論」，解放軍少將羅援更宣稱，沖繩曾是中國的藩屬國，並非日本的一部分。大陸歷史學家也主張，日本1879年對沖繩的併吞是無效的「侵略」。

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美國右派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）則指出，沖繩獨派組織並非真要尋求獨立，而是希望美軍撤離。真的嗎？日本暗助台獨，大陸就反制沖繩獨立？

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(中時電子報)