藥商回扣案貪污無罪 黃健庭：遲來公道
台東縣長黃健庭被控涉嫌收取藥商回扣，貪污部分，高等法院判無罪。黃健庭表示，對遲來的公道，表達感謝。
黃健庭擔任立委任內被控收取藥商回扣，檢察官依貪污罪提起公訴，具體求刑10年。一、二審法官改以商業會計法分別判有期徒刑6個月和5個月，貪污案判無罪。
黃健庭今天表示，二審判決就涉嫌貪污部分，維持無罪之認定，還他清白，「對這個遲來的公道，我還是表達感謝」。
至於，違反商業會計法部分，二審判決認定不成立，而改就他代表接受2筆總數30萬元之捐贈，並將之捐予公職候選人及地方公益團體，均已依規定開立收據，沒有任何一分錢進入他口袋，卻仍遭判決「幫助逃漏稅捐」，判刑5個月，深感委屈、遺憾。
黃健庭表示，感謝台東鄉親，儘管這個案件延宕多年，對他造成許多傷害，但歷經3次選舉（1次立委、2次縣長選舉）大多數的鄉親，還是選擇相信他，讓他持續在公職的崗位上，為台東服務、奉獻，非常的感激。
黃健庭表示，感謝上帝藉由這個苦難及試煉，讓他學習謙卑順服在上帝面前，這裡面其實充滿上帝的恩典。他會全心為台東努力，輕看個人的榮辱。有關這議題不再另外接受採訪。1051229
(中央社)
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