日皇室最美佳子公主甜笑 歡度22歲生日

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被譽為日本皇室第1美女的佳子公主今天歡度22歲生日，她前往皇居拜訪祖父母日皇明仁與皇后美智子。

日本「產經新聞」報導，佳子公主是日皇明仁次子秋篠宮文仁親王的第2個女兒，今年除專注於國際基督教大學的學業，也多次陪同日皇夫婦接待外賓，履行皇室公務，穿著正式服裝的佳子公主氣質出眾，吸引不少粉絲。

根據富士新聞網（FNN）網站，穿著駝色洋裝與同色系帽子的佳子公主，今天乘座車前往皇居拜訪日皇與皇后，進入正門前還透過敞開的車窗，以甜美微笑向路人致意。

許多佳子公主的粉絲在社群網站上祝賀她的生日，有網友趁亂表白：「天皇，請把佳子公主許配給我！」還有網友說：「佳子公主果然是天使。」（譯者：中央社廖禹揚）1051229

(中央社)