朴槿惠涉貪案 韓擴大調查文化界黑名單
南韓檢調人員擴大調查總統朴槿惠彈劾案有關的貪腐醜聞，就數千名文化界人士因政治理念而被政府列入黑名單一事納入調查，並於今天傳喚駐法大使。
美聯社報導，南韓特檢組今天打算針對1份約9000名「對朴政府不友善、政府疑似拒絕資助」的文化界黑名單，傳喚駐法大使牟哲敏（Mo Chul-min）。
牟哲敏於2013、2014年間擔任朴槿惠的教育文化首席秘書。
反對派主導的南韓國會本月9日表決通過針對1起貪腐醜聞彈劾朴槿惠。國會表決前數週，南韓檢察官指控朴槿惠串通閨蜜崔順實，自各大企業強索金錢和好處，並允許她干預國家事務。
朴槿惠這份黑名單據信包含南韓若干知名文化界人士，包括「原罪犯」（Oldboy）導演朴贊郁、以及常被提及有可能獲諾貝爾文學獎的詩人高銀。
根據把這份黑名單公諸於媒體的反對黨議員都鐘煥，這些人被列入黑名單，因為他們列名批評政府在2014年世越號沉船事件的處理手法，並在總統和市長選舉中支持反對派候選人。
文化團體表示，疑似被列入黑名單的人士包括演員、畫家和音樂人，他們都因不明原因無法取得政府計畫中應有的財政資助，也無法使用國家場地。（譯者：中央社蔡佳敏）1051229
(中央社)
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