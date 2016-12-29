原民會主委傳遭撤換 北市：無人事異動

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媒體報導台北市長柯文哲有意在明年1月撤換原住民族事務委員會主委陳秀惠，台北市府副發言人劉奕霆今天表示，目前市政團隊穩定，並無人事異動打算。

媒體報導，柯文哲可能會在議會會期結束後撤換原委會主委陳秀惠；國民黨市議員、市議會民政委員會第一召集人陳重文證實，市府與委員會先前有「共識」，在1月底前撤換陳秀惠。

陳秀惠今年傳出不少爭議，包括在議會質詢時與國民黨籍市議員李芳儒起衝突、對於泰雅族「同裘制度」有失言風波、甚至原委會集體請假「聲援」造成原委會唱空城等。

劉奕霆說，目前市政團隊穩定，並無人事異動打算。1051229

(中央社)