蔡總統元月出訪 外交部： 友邦竭誠歡迎

外交部今天表示，總統蔡英文下月率團出訪尼加拉瓜等4中美洲邦交國，友邦政府竭誠歡迎，並無媒體報導恐有變數一事。

媒體今天報導，蔡總統即將在1月出訪中美洲4友邦，並出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職典禮，但網路消息傳出，駐尼加拉瓜大使館到現在還無法找到尼國主辦總統就職典禮接待的對口官員。

外交部下午則回應，相關報導不確實，蔡總統「英捷專案」率團出訪，是應中美洲4友邦的邀請，「感謝友邦政府的竭誠歡迎及全力配合」，目前訪問行程已大致底定，相信必能有效增進中華民國與赴訪國在政治、經貿投資、觀光及教育各方面合作關係及深化邦誼。

「英捷專案」將依序訪問宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及薩爾瓦多。1051229

(中央社)