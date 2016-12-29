德撲賭場辦「教學講座」攬客　警逮15人

行銷公司一到晚上就變成賭場。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣面額132萬元的籌碼。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣撲克牌等賭具。（陳鴻偉翻攝）

大安分局警方日前獲報，復興南路某大樓有1家行銷公司，一到晚上就變成德州撲克賭場，人來人往十分熱鬧，經多日追查，24日持搜索票前往查緝，當場逮捕徐姓負責人在內的4名員工，以及賭得起勁的11名賭客，現場查扣現金5萬多元、132萬元籌碼，全案依賭博罪送辦。

警方指出，這家行銷公司白天相當安靜，但一到深夜，就開始有年輕男女進進出出，經調查後發現暗藏德撲賭場，警方還發現徐姓負責人為吸引賭客，還找來曾出國比賽的職業高手，定期舉辦「教學講座」，讓不了解玩法的民眾能快速入門。

而為躲避查緝，徐嫌平時都透過LINE群組來聯繫，客人到樓下後，必需由員工下樓帶人，才能順利進入賭場，大安分局敦化南路派出所警方經多日追查，24日凌晨見時機成熟，一舉前往掃蕩這家賭場。

警方現場另查獲1本帳冊，發現1個多月來，累計進出的賭金高達351萬元，警訊後依賭博罪、社維法等罪將15人全數送辦。

(中時)