連10年得獎！南投林管處優良農建工程5件獲獎

我要評比

▲南投林管處的「奧萬大聯外道路改善工程」用彩石拼畫營造特有楓林景色，獲優良農建工程獎肯定。（楊樹煌攝）

行政院農委會辦理的「105年度優良農建工程獎」，林務局南投林區管理處連獲5件優良農業建設工程治山防災類獎，成果豐碩，並創下林務局所屬機關連續10年得獎紀錄，讓該處同仁都歡欣鼓舞。

南投林管處獲獎工程有「奧萬大聯外道路改善工程」，獲農路(林道)類優等獎；「濁水溪22林班崩塌地整治工程」及「魚池鄉白石牙野溪整治工程」獲治山防災類優等獎；另「田中鎮1704保安林野溪整治工程」及「埔里事業區第109林班石坑野溪整治工程」獲治山防災類佳作獎。

南投林管處表示，上述治山防災類工程完工後，除對各工區保全及下游居民交通暨房舍安全，有相當助益，工程植栽綠化，對該地生態景觀，更令人賞心悅目。

尤其農路(林道)類獲獎的「奧萬大聯外道路改善工程」將聯外道路營造為賞楓道路，除有保障道路安全用途，並利用彩石拼畫及楓葉圖騰，營造特有楓林景色，讓沿線景觀不單調。

(中時)