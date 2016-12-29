再砸16.2兆 陸計畫2020年高鐵達3萬公里

昨日通車的滬昆高鐵，是目前大陸東西向最長的高鐵路線。圖為昆明站即將出發的和諧號高鐵車頭。（圖/新華社）

近年來大陸的高鐵路線擴建速度愈來愈快，官方的計畫也愈來愈大。在連結上海與雲南的滬昆高鐵通車後，大陸擬再砸下3.5兆人民幣（約16.24兆台幣）的資金，計畫在2020年以前將全中國的高鐵線擴建至3萬公里，覆蓋範圍能包含8成的中大型城市，同時中國政府也表態歡迎私人資本，希望藉此募得更充沛的資金。

據彭博社（Bloomberg）報導，已經達成世界第一的中國高鐵線，如今將會持續擴建。大陸官方計畫砸下3.5兆人民幣（約16.24兆台幣）的資金，持續延伸境內的高鐵路線至3萬公里，並期望在2020年，國內有8成以上的中大型城市能享受高鐵所帶來的交通便利。據大陸交通部的研究報告顯示，截至2015年底為止，全中國的高鐵線路已完成19,000公里。為了有更充沛的資金，此番大陸官方更主動表態，歡迎各方私人資本投資協助建設。

穿著雲南當地少數民族服飾的女孩與高鐵合照。（圖/新華社）

穿著布伊族傳統服裝的工作人員與停靠貴陽站的高鐵合影。（圖/新華社）

大陸的高鐵建設與技術進入快速發展期，除了成為近年來援外項目的主力外，更成為其改善境內交通運輸的主要方針。昨日（12/28）橫跨東西2252公里的滬崑高鐵正式通車，這條跨越了上海、浙江、江西、湖南、貴州、雲南六省市的高鐵，不僅讓雲南省正式告別「無高鐵時代」，更是目前大陸最長的東西向高速鐵路。未來「早上在上海吃小籠包，晚上在昆明吃過橋米線」的一日生活圈將形成，勢必讓未來大陸的時間觀與空間觀逐漸改變。

昨日全線通車的東西向滬昆高鐵，全長2,252公里、橫跨六個省市。（圖/新華社）

隨著大陸城市間高鐵的普及化，鐵路改革也成為未來必須面對的重要議題之一，包含調整票價和引入私人資本投資，降低目前國有公司的財務缺口。今年前9個月，中國鐵路公司在稅後共虧損高達55.7億人民幣（約258.4億台幣），更別提過去2年間，中鐵為了旗下組織燒掉6千萬人民幣（約2.78億台幣）的資金，都是未來大陸在大舉擴建高鐵之前，必須注意的問題之一。

(中時電子報)