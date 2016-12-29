陸武警部隊前司令員王建平涉嫌受賄被查
大陸國防部在29日例行記者會上，發言人楊宇軍表示，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、武警部隊原司令員王建平因涉嫌受賄犯罪，軍事檢察機關已對其立案偵查。
有媒體報導，中央軍委聯合參謀部副參謀長、武警部隊原司令員王建平缺席了黨的十八屆六中全會，近期也未見他的公開活動報導，有記者詢問，王建平目前是否正在接受組織調查？
對此，國防部新聞發言人楊宇軍29日表示，王建平因涉嫌受賄犯罪，軍事檢察機關已對其立案偵查。
王建平是十八大後落馬的第一位現役解放軍上將，此前的落馬的中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄以及空軍原政委田修思雖是上將軍銜，不過被查時已經退役。
公開履歷顯示，王建平1953年生人，早年加入解放軍，曾在陸軍第40集團軍任職。上世紀90年代後，王建平轉入武警部隊序列任職，1996年12月，王建平任武警西藏總隊總隊長、黨委副書記，2000年4月任武警部隊副參謀長，2006年8月，獲擢升為武警部隊參謀長，躋身當時的副大軍區級。次年7月，王建平被授予武警中將警銜，並在隨後的十七大上當選為中央候補委員。2009年6月，王建平出任武警部隊副司令員職務，六個月後接替屆齡卸任的吳雙戰執掌武警部隊，擔任司令員，成為大軍區正職將領。2012年7月，王建平晉升武警上將警銜，2012年11月在十七屆七中全會上遞補為中央委員，並在隨後的中共十八大中連任中央委員。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。