陸武警部隊前司令員王建平涉嫌受賄被查

大陸國防部在29日例行記者會上，發言人楊宇軍表示，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、武警部隊原司令員王建平因涉嫌受賄犯罪，軍事檢察機關已對其立案偵查。

有媒體報導，中央軍委聯合參謀部副參謀長、武警部隊原司令員王建平缺席了黨的十八屆六中全會，近期也未見他的公開活動報導，有記者詢問，王建平目前是否正在接受組織調查？

對此，國防部新聞發言人楊宇軍29日表示，王建平因涉嫌受賄犯罪，軍事檢察機關已對其立案偵查。

王建平是十八大後落馬的第一位現役解放軍上將，此前的落馬的中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄以及空軍原政委田修思雖是上將軍銜，不過被查時已經退役。

公開履歷顯示，王建平1953年生人，早年加入解放軍，曾在陸軍第40集團軍任職。上世紀90年代後，王建平轉入武警部隊序列任職，1996年12月，王建平任武警西藏總隊總隊長、黨委副書記，2000年4月任武警部隊副參謀長，2006年8月，獲擢升為武警部隊參謀長，躋身當時的副大軍區級。次年7月，王建平被授予武警中將警銜，並在隨後的十七大上當選為中央候補委員。2009年6月，王建平出任武警部隊副司令員職務，六個月後接替屆齡卸任的吳雙戰執掌武警部隊，擔任司令員，成為大軍區正職將領。2012年7月，王建平晉升武警上將警銜，2012年11月在十七屆七中全會上遞補為中央委員，並在隨後的中共十八大中連任中央委員。

(旺報)