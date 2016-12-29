蔡總統：讓台灣人權成為其他國家高標準
總統蔡英文今天說，人權的標準永遠只能向上看齊，從這個角度出發，還有很多需要努力的地方；她說，向上看齊、向下扎根，讓台灣的人權成為世界其他國家的高標準。
蔡總統今天出席總統府人權諮詢委員會委員會議致詞，她說，這是第4屆委員第1次會議，她要感謝委員願意一起推動台灣人權的進步。
她指出，人權是普世的價值，這是大家朗朗上口的一句話，但人權卻永遠需要透過在地的實踐，才能真正來實現。
蔡總統提到，台灣就有屬於自己的、追求人權的故事，在威權統治時代，台灣人把民主和自由當作最重要的人權，1979年12月10日許多黨外前輩藉著世界人權日這一天，在高雄舉行人權大會和示威遊行，這就是後來催化台灣民主發展的美麗島事件。
她說，為自由而殉道的鄭南榕，在他的辦公室裡面放著「爭取言論自由、維護人權尊嚴」的匾額，對鄭南榕來說，自由就是人權；因為許多前輩的奮鬥跟犧牲，如今大家擁有成熟的民主政治，也落實憲法對言論自由的保障。
不過，蔡總統說，追求人權沒有終點，有些國家的人權比較進步，有些國家仍在奮鬥，但是，「人權的標準永遠只能向上看齊，從這個角度出發，我們事實上還有很多需要努力的地方」。
她提到，人權的範疇不只是民主跟自由，在場的委員來自於環境、居住、性別、勞動、兒少及身心障礙人權等領域的專家，這代表在不同領域裡，都必須全面檢討人權議題，樹立新的標準，然後建議行政部門落實到實際的政策上。
她說，人權要向上看齊，也要向下扎根，最近有一些學生模仿納粹引起不小的風波，「我要強調，這不是學生的錯，是我們大人的錯，這是因為我們的人權教育流於表面，因為我們輕忽了生活裡面的歧視跟偏見，我們也沒有教導學生在自己國家迫害人權的歷史裡，學到真正的教訓」；每一個人都要反省，並且不要讓這樣的事情再次發生。
蔡總統說，她很期待跟各位委員一起來努力，向上看齊、向下扎根，讓台灣的人權成為世界其他國家的高標準。
這也是蔡總統首度親自回應新竹光復中學「納粹風波」。
蔡總統今天並親頒委員聘書，由東吳大學政治學系教授黃默代表接受。
總統府人權諮詢委員會召集人、副總統陳建仁致詞時除感謝各委員協助政府推動人權保障工作，並深盼他們能依據在不同人權領域的專長及經驗，提供寶貴建言，薪火相傳，持續深耕人權的進步發展。1051229
(中央社)
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