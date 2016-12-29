陸學者：特殊時期兩岸民間交流不能斷
北京大學台灣研究院院長李義虎近日接受訪問說，特殊時期兩岸社會民間交流更顯重要，非但不能斷、不能停、不能減，而且還要持續加強。
中新社今天刊出李義虎的專訪。他表示，兩岸和平發展是兩岸社會最大的公約數，是最大的民意，需要以更深入的社會交流來夯實、維護和擴展。
李義虎指出，從主觀上講，需要兩岸累積善意，在精神層面強化；從客觀上講，需要推出兩岸社會交流更多的成果，在物質層面具體化。
他指出，在目前兩岸關係的特殊時期，由於總統蔡英文不承認不接受「九二共識」及其核心意涵，兩岸政治交流已經停擺，兩岸經貿交流遭到較大程度削弱，兩岸社會的交流、民間的交流更顯得重要。
他說，從今年以來大陸領導人多次對台講話來看，對台政策路線一是底線更加明確、基本立場更加堅定，即堅持「九二共識」及其核心意涵，堅決反對任何形式的台獨，反獨成為兩岸和平發展的重中之重；二是仍然繼續推動兩岸的交流，特別是民間、基層和青年交流。1051229
(中央社)
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