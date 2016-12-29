離岸人民幣失守6.98 續創新低
離岸人民幣兌美元匯率今天上午失守6.98元兌1美元關卡，續創新低。但近日人民幣兌美元匯率中間價波動幅度收窄，市場人士預期，年前人民幣匯率可能平穩收官。
中國證券網報導，離岸人民幣兌美元日內跌幅擴大至0.18%，最低跌至6.9848元，失守6.98關卡，續創新低。在岸人民幣持穩於6.9555元附近。
有媒體28日晚間誤報在岸人民幣跌破7。中國人民銀行（大陸央行）深夜微播發布消息澄清，28日大陸境內銀行間外匯市場人民幣兌美元交易匯率在6.9500至6.9666元區間平穩運行。
市場人士認為，近期人民幣兌美元中間價波動明顯收窄，這與國際匯市假期期間清淡交易不無關係。由於交易員在年底前似乎依然缺乏入場押注的意願，預計年底前人民幣匯率將平穩收官。
進入2017年，預計美元指數將走強，人民幣兌美元匯率年後將承壓，不過市場人士分析，在大陸經濟基本面支撐下，人民幣匯率貶值空間相對有限。1051229
(中央社)
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