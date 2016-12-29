馬英九：慰安婦是軍事性奴隸 誰願當奴隸

我要評比

前總統馬英九今天表示，慰安婦是軍事性奴隸，誰願意去當奴隸，有些人只知其一，課綱還要拿掉「被迫」兩字，很過分，台灣會被認為是不文明國家。

馬英九下午在東吳大學嚴家淦法學講座以「慰安婦、戰爭罪與國際法」為題，舉行這個學期最後一場專題演講。

馬英九說，聯合國人權委員會1996年特別報告，已明確說明「慰安婦」這個名詞不對，應該改成「軍事性奴隸」（military sexual slave），且在報告中用了14次「強迫」。

馬英九表示，慰安婦是軍事性奴隸，誰願意去當奴隸，課綱還討論要拿掉慰安婦是「被迫」的這兩個字，太過分，台灣會被認為是不文明國家。

馬英九說，不必爭論慰安婦是不是自願，1996年聯合國人權委員會報告已提出說明，應該了解一下外界情況。

此外，馬英九表示，有人說他為二二八事件道歉20年了，問他會不會停止道歉，他回答不會停止，因為外界無法了解家屬的心境。1051229

(中央社)