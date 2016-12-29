墨西哥經典賽再添戰力 3名大聯盟投手助陣

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紅雀隊先發哈梅賈西亞，明年經典賽確定為墨西哥效力。（中時資料照 美聯社）

墨西哥經典賽代表隊今確定有3名大聯盟球員助陣，分別是效力釀酒人的C.托瑞斯、紅雀的哈梅賈西亞，以及今年王建民的隊友索利亞，都宣布加入。

效力紅雀的哈梅賈西亞，今年出賽32場，30場先發，共拿下10勝13負，自責分率4.67，另外C.托瑞斯今年在釀酒人則是都從牛棚出發，72場出賽，自責分率僅2.73。

今年與王建民同樣效力皇家的索利亞，今年70場出賽，5勝8負，自責分率4.05，生涯203次救援成功；墨西哥明年經典賽分在D組，與波多黎各、委內瑞拉以及義大利同組。

(中時電子報)