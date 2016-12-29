協和電廠冒煙傳巨響 嚇壞住戶

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位於基隆市文化路的協和火力發電廠，今天下午1時多突然冒出大量白色蒸汽並發出轟隆巨大聲響，就連遠在海洋廣場也聽得見，嚇壞附近居民。

協和火力發電廠副廠長陳滄海表示，3號機組在下午1時10分進行例行性汽輪機蒸汽閥測試，因為蒸汽壓力稍高，經由標準作業程序洩壓，由於瞬間排放蒸汽產生較大聲響，目前機組運轉正常，對於短時間造成居民困擾，協和發電廠深感抱歉。

為配合政府經濟建設增加用電需求及提高供電可靠度而興建的協和火力發電廠，建置有4部全燃重油機組，每部機組的裝置容量為50萬瓩，合計共200萬瓩，於民國74年完工。1051229

(中央社)