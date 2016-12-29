假行銷公司名義 北市大安區賭場遭逮
台北市大安區一間職業德州撲克暨麻將職業賭場，藏在巷弄間，以行銷公司之名經營且門禁森嚴，企圖躲避追查，仍被警方一舉破獲。
台北市警局大安分局調查，徐姓男子、葉姓荷官、洪姓及馮姓工作人員等4人在大安區巷弄大樓內，由徐嫌承租，掛名整合行銷有限公司，其實根本就在經營職業賭場。
該賭場十分隱密，賭客得須先以Line通訊軟體聯繫工作人員，再由工作人員下樓親自帶賭客入場，增添警方追查難度。
不過，警方經過長期跟監，24日凌晨持搜索票一舉破獲此賭場，並帶回負責人及賭客共15人，查獲桌面賭資籌碼新台幣5萬2000元、預備週轉籌碼1242個（價值約132萬元）、歷史記帳冊累計賭資達351萬元等，警方訊後把徐男等相關人員依刑法賭博罪嫌，移送台北地檢署偵辦。1051229
(中央社)
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