正心愛樂管弦樂團 新年音樂會迎燈會

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正心愛樂管弦樂團將於1月2日下午在雲林縣舉行新年音樂會，以具有東方元素的「梁祝小提琴協奏曲」迎接2017台灣燈會在雲林。

雲林縣政府文化處今天舉行「2017台灣燈會在雲林─正心愛樂．蝶戀Vienna」新年音樂會宣傳記者會，由秘書長黃玉霜、文化處長林孟儀等人主持。

文化處指出，正心愛樂管弦樂團將仿世界著名的維也納新年音樂會形式，2日下午在雲林縣政府文化處表演廳舉辦新年音樂會，也為2017台灣燈會揭開序幕。

正心樂團音樂總監張世鈴表示，因應台灣燈會的到來，這次特別選擇經典的「梁祝小提琴協奏曲」，以具有東方元素的音符旋律，迎接即將登場的2017台灣燈會。

張世鈴指出，這場新年音樂會，樂團指揮葉政德特別將台灣名作曲家蕭泰然的鋼琴作品「家園的回憶」改編為管弦樂演奏形式，展現樂團推廣台灣本土音樂的使命。1051229

(中央社)