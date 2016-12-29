註冊率低於5成 康寧：有待努力改進
(中央社記者張榮祥台南29日電）教育部今天公佈大專院校學制註冊率，康寧大學低於5成，校方自認不滿意這樣的註冊率，還有待努力，未來希望達到60%。
康寧大學指出，教育部公佈康寧大學105年日間大學新生註冊率48.29%，這個數據是康寧在台南的南部校區，康寧北部校區註冊率是89%。
康寧大學表示，康寧南部校區105年新生註冊率雖是48.29%，但較104年的40.5%，進步幾達8個百分點，成長幅度不是很大，只是在少子化浪頭衝擊及報考人數大幅下跌之際，康寧仍進步成長，顯示學校正向上提升。
校方說，康寧大學和康寧護專去年8月正式合併，外界對康寧大學現況發展不是很清楚，相信未來有更多認識後，必能肯定學校在健康產業領域的特色。
康寧大學同時引用Cheers雜誌的就業率調查說，康寧就業率高達87.4%，顯示康寧畢業生在職場上的競爭力，校方相信下年度註冊率必將大幅度改善。1051229
(中央社)
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