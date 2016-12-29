林懷民兒時成長舊宅捐縣府 整修後開放
嘉義縣定古蹟「林開泰診所舊宅」是林懷民兒時成長地方，今天由林開泰後人林松茂捐給嘉義縣政府，縣長張花冠代表接受，她說，完成文史調查與整修後，開放民眾參觀。
捐贈儀式中，由林松茂與林家代表捐贈，隨後林松茂帶領張花冠等人進行導覽舊宅內部，說明舊宅是由清朝秀才林維朝次子林開泰於日治昭和7年（1932年）所建。
林松茂表示，建築體為三開間紅磚基底建築，屋頂為傳統磚瓦、台檜梁柱、編竹牆身，是西洋、日式及閩式混合風格，嘉義縣政府今年3月公告為縣定古蹟，向文化部爭取補助進行古蹟調查研究，同時也將爭取經費進行修復。
張花冠指出，這棟建築主人林開泰一脈10多位子女大多學有所成，出身相當多博士與社會菁英，如林開泰長子林金生為嘉義縣首任民選縣長，長孫林懷民則創立雲門舞集享譽國際，因此，當地人將舊宅稱為「博士窩」，縣府將完成修復、文史調查及保存重大任務，發揮這棟建築價值。
嘉義縣文化觀光局長許有仁說，保存建築空間的意義在於彰顯歷史文化價值，以林開泰家族在嘉義新港，甚至全台灣的意義來說相當重要，後續修復與再利用也會以人文精神，結合新港在地文化觀光資源，提供一個休憩與文化體驗的新場所。1051229
(中央社)
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