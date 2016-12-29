鞭炮驅猴 果農婦炸瞎左眼手指截肢
獼猴闖果園偷吃時有所聞，苗栗縣卓蘭鎮有果農拿鞭炮驅趕猴群，卻反遭炸瞎左眼、左手小指截肢。果農表示，今年受氣候影響，收成已經不好，還得面對「猴害」威脅，實在很苦。
52歲婦人楊千瑩上個月在卓蘭鎮坪林山區果園，發現又有「不速之客」猴群造訪，手持竹筒裝入沖天排炮企圖驅趕，不料點燃引信後，鞭炮疑似瑕疵竟衝向自身爆炸，當場感到眼睛不適，左手血流如注，緊急送醫住院治療。
婦人左眼因傷及水晶體，只好摘除眼球，左手小指被迫截肢、左手掌也嚴重變形、僵硬，身上還有多處灼傷痕跡，近日出院返家，今天帶著採訪記者重回果園，沿途地面滿是猴群肆虐、啃食過的柑橘，欲哭無淚。
楊千瑩指出，獼猴一來就是一大群，經常咬個1、2口就丟棄，「偷吃就算了，有的還會拔來玩，而且專挑大顆的！」她栽植約5分地面積的茂谷柑收成在即，損失至少7成，看著滿地遭丟棄腐爛的柑橘，心都在淌血。
她說，往年猴子多在清晨、傍晚出現，今年連中午都來吃，種植的桶柑、海梨和茂谷柑，受氣候影響產量原本就不好，又得對抗「猴害」，真的很辛苦。
楊千瑩說，獼猴屬保育類，為了驅趕猴群炸傷自己，實在嚇到再也不敢了，目前果園養了10隻狗，連4個月小狗都帶上山，希望多少增加一點防禦，但仍希望政府能夠設法幫幫果農。1051229
(中央社)
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