獄中表現良好 葉少爺假釋出獄

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因酒駕造成3人死亡遭判刑的「葉少爺」葉冠亨，因在獄中表現良好，提報假釋獲准，今天下午已獲釋出獄。

法務部矯正署明德外役監獄表示，葉冠亨因不能安全駕駛罪判處有刑徒刑6年，於102年11月29日入監執行，104年12月18日符合外役監選資格，獲准移入明德外役監。在監執行逾3年，行狀良好，經假釋委員會審議後報請法務部審查，於26日獲准假釋，今天下午3時許獲釋。

明德外役監指出，葉冠亨是初犯，在監負責蔬果組作業，工作負責認真，能透過團隊合作完成各項交付的任務，可見其心態早已擺脫「葉少爺」的負面形象。

獄方指出，葉冠亨在判決確定後與被害人家屬達成和解，但其犯行造成整體社會觀感欠佳及被害家屬傷痛。葉冠亨有意願試行修復式司法，盼能修復與被害者家屬的關係及社會大眾間的裂痕。

獄方指出，葉冠亨在監期間參與「山上傳奇薩克斯風樂團」，並考取台南市街頭藝人證照。未來出監後，願意用音樂演奏結合個人現身說法的方式，投入地檢署、更生保護會等單位反酒駕宣導行列。1051229

(中央社)