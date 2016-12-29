日防相參拜靖國神社 陸外交部：莫大諷刺
針對日本防衛大臣稻田朋美於今上午參拜靖國神社一事，大陸外交部發言人華春瑩表示，中方堅決反對，將向日本提出嚴正交涉，並痛批是莫大諷刺。
華春瑩表示，作為日本內閣重要成員，稻田朋美昨天剛剛陪同安倍首相在珍珠港大談「和解」和「寬容」，言猶在耳，今天就去參拜供奉二戰甲級戰犯和美化日本侵略歷史的靖國神社，這不僅再次反映出日方一些人頑固不化的錯誤歷史觀，也對所謂珍珠港「和解之旅」形成莫大諷刺，只會讓世人對日方行動和意圖更加警惕。
她說，人無信則不立，國無信則衰。我們再次敦促日本領導人認真傾聽日本國內和國際社會的正義之聲，切實正視和深刻反省侵略歷史，信守有關表態和承諾，以對歷史和未來負責任的態度妥善處理有關問題。
(旺報)
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