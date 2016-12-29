元旦10點01分 他號召近千人升五星旗

魏明仁近年常在個人臉書發表兩岸和平統一言論，21日發起元旦升五星旗活動後已有逾500人報名，今天他的私人會館內已開始著手布置。(謝瓊雲攝)

60歲台中市民魏明仁，21日在個人臉書發起活動，號召支持兩岸和平統一人士。(謝瓊雲攝)

魏明仁打算發起元旦升五星旗活動，他在二水鄉惠民村山腳路上的私人會館，21日起已懸掛起五星旗(右)和中國共產黨黨旗(左)。(謝瓊雲攝)

60歲台中市民魏明仁，21日在個人臉書發起活動，號召支持兩岸和平統一人士，明年元旦上午10點01分，到他位在彰化縣二水鄉的私人會館前參與升旗典禮，除將升起五星旗、也將播放中共國歌，已有逾500人報名；警方表示當天將派員密切注意。

老家在南投市的魏明仁，原本是建設公司負責人，曾推出南投縣埔里鎮市區中埔啓茂建案，也負責規畫監造田中鎮鼓山寺，10多年前因二水鄉碧雲禪寺建案尾款債務問題打官司，已退休多年，他取得寺廟新建築產權後舉家入住，3年前開始在臉書發表和平統一言論。

魏明仁說，選在冬至日發布消息號召理念相同者參與升旗活動，已有逾500人私下報名，全程免費，當天9點半集合、10點1分準時升旗，並播放「義勇軍進行曲」，活動約11點結束，會招待參與者在會館內一同用餐，報名者若有過夜需求可免費提供食宿，但須事先預約。

建國中學肄業、建國工專電機工程科畢業的魏明仁已婚，育有4子女，夫妻皆是土生土長台灣人，強調自己無黨無派、在大陸無事業與資金往來，服役時還曾經擔任連上政戰輔導長，領有國民黨證，退伍後已自行銷毀；因眼見台灣政黨惡鬥、兩岸發展朝對台灣不利的方向，所以才決定站出來，活動費用都是自掏腰包。

田中警分局長王貴正說，經過警方了解，升旗活動在私人場域進行，依現行法律規範，屬於個人言論自由範圍，當事人亦強調不會有集會遊行等行為，為避免當天有立場不同人士到場引發衝突，警方當天仍將派員在場全程戒備，避免場面失控。

(中時)