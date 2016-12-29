逢甲大學生品茶 也品味生命
逢甲大學行銷學系「美學與產品創意課程」29日以茶道體驗，結束期末最後一堂課，除了使學生了解茶的禮儀及茶道之美外，更是讓學生修煉定心。
逢甲大學行銷學系簡士超副教授指出，茶道源自於唐代，日本將其保存、更發揚光大。這項課程除了茶道本身的美之外，更希望透過學習過程，讓學生感受控制自己的心境，使其合一，達到修煉心境更上層樓的境界。而如果以行銷來說，茶席就是店面，茶人就是主人，入席品茶的學生就是客人，茶人從泡茶過程中展現接待的誠意，而品茶的人留下的印象，就是品牌。
逢大行銷系今年茶席，主題定為「和敬清寂－茶」，和敬清寂為日本茶道概念之一，「和」是指人與大自然的調和；「敬」是指由主客之間互相尊敬，以至對任何事物都抱有謙敬之心；「清」是指心無雜念，心意純樸清靜，達到「禪」的意境；「寂」則是與大自然融合為一，無始無終至無我的寧靜感覺。而策劃學生藉由生命循環的過程「初、茁、逝、復」來傳達此一概念，無論是人或是動、植物，死後轉換成另一生命，又是生命的延續。
今年約150名學生參與活動，並分組佈置茶席，透過學期所學，將心中的美具體呈現於各組席位上，每組並推派兩名成員擔任茶人與茶侶學習泡茶禮儀，會場更以生命循環的四個階段「初、茁、逝、復」來呈現，並安排舞者運用舞蹈演繹此四個階段。
(中時)
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