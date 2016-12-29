中時電子報X潘朵啦 送你2017最強年曆組！

今年的潘朵啦女神年曆，讓14位超強暗黑女神徜徉在星際，成品質感超越完美！(潘朵啦提供)

2017年潘朵啦女神年曆再創高峰，請來偶像出身的三上悠亞擔任卡貼女郎。(潘朵啦提供)

真的久等了！歷年來讓全台男性搶破頭的最強年曆—潘朵啦暗黑女神年曆2017版，終於華麗麗趕製完成了！潘朵啦女神年曆從2013年初次推出，便以31小時3000份的驚人記錄被搶光，打敗當年華航空姐年曆，成為台灣男性同胞心目中最值得收藏的年度重點第一名，今年，潘朵啦再次跨海召集日14位話題女優，聯名推出親筆簽名版台灣限定年曆，更還獨家附贈「日本最強新人三上悠亞」限量卡貼，同時更收錄有「救世主」支撐的高橋翔子辣照，且限量1500份，是想買都不見得買得到的夢幻逸品！

繼去年請出退役女優上元亞衣做為卡貼女郎，今年的年曆，由國民偶像出身、受封最強新人的三上悠亞接棒，還有被日本AV業界稱為「救世主」的高橋翔子助攻，雙后共演，精彩可期。

加上潘朵拉女神年曆跳脫以往業者偏重裸露的重鹹路線，強調精緻質感與文創設計，不斷提升成人娛樂的品牌精緻度，今年以「浩瀚無垠太空星際」為主視覺，與14名實力派當紅AV女優做搭配，並以手繪方式妝點內頁，讓女神年曆既性感又科幻，還帶著童趣味，潘朵啦女神年曆這幾年來已養出一票「收藏家」，看來今年的作品勢必會激起一場秒殺爭奪戰。

如今，為回饋讀者粉絲對中時電子報及潘朵啦的愛護支持，我們準備了「暗黑女神年曆+三上悠亞卡貼」組合，讓螢幕前的您抽獎，僅10個名額，手腳要快唷！

★抽獎辦法：

1.在本新聞網頁底下留言版(是網頁！是網頁喔！)，留言：「請賜我2017潘朵啦夢幻女神限量年曆組」

2.到「中時電子報」及「潘朵啦Pandora」臉書粉絲專頁按讚。

即可參加抽獎！

★得獎公佈：1月12日下午1點。得獎名單公布於本網頁。

★領獎時間：1月13日下午1點起至1月20日，每日早上9點至下午5點(備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理)。

★領獎地點：攜帶證明身分證件(代領者亦同)，來至「時報大樓」台北市萬華區艋舺大道303號(近龍山寺捷運站)，撥打電話(02)2308-7111轉分機2568領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權唷 **

(中時電子報)