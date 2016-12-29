海洛因塊佯巧克力 毒鴛鴦自泰國走私毒品遭逮捕

吳姓男子與妻為首的販毒集團，並派2名手下到泰國購海洛因磚，重新研磨塑成桶條狀，佯裝是巧克力土產裝箱委託寄回台後，空手返台閃避查緝。檢警獲情資追出毒源，通報泰國警方，在泰國成功攔截到29塊海洛因塊，總重達3公斤多。警方昨(28)日在中部同步查緝，將吳男等4人送辦。

雲林地檢署指揮刑事警察局第六大隊、海岸巡防署中部地區巡防局及航空警察局刑事警察大隊成立專案小組，查緝吳男販毒集團。警方調查，54歲的吳男長期在雲林地區販毒，因毒品案而遭通緝後退居幕後，10月間遭警依通緝犯逮捕歸案，販毒版圖則轉由妻子許姓女子接手。

警方追查發現，許女透過地下匯兌匯出新台幣150萬元到泰國的的1家空殼公司，再派28歲侄子吳姓男子與30歲蔡姓手下赴泰國接貨，還將海洛因磚重新研磨塑型成桶條狀，並向芭達雅市「阿兵特產」名產店購買一批巧克力，趁隙將毒品佯裝巧克力混雜在貨箱中，要求名產店以快遞寄回台灣。

蔡男及吳男順利空手返台後，泰國警方在今年9月29日即在泰國查獲委託寄回的毒品，斬斷吳男販毒集團的重要毒源。昨天並兵分多路前往中市潭子區、雲林鎮北港鎮逮捕吳男等人，並在吳男位於北港住處起獲海洛因33公克、安非他命27公克及壓模器、現金35萬元等證物。

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(中時)