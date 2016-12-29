《星際過客》角色動人，珍妮佛勞倫斯：走出戲院會不斷思考的好電影

《VOGUE》雜誌提供。

「星爵」克里斯普瑞特、「魔形女」珍妮佛勞倫斯主演的電影《星際過客》12月21日在台灣上映，女主角珍妮佛勞倫斯說：「劇本非常有趣，我從來沒有看過類似的電影概念，希望大家看完電影走出戲院時，每個人都有各式各樣的看法。」

克里斯普瑞特對於這個角色勢在必得，拿到劇本後不但一口氣讀完，還非常興奮宣告「這角色是我的了！我無法想像這個角色被其他演員拿走！」這個從地球出發到遙遠行星展開新生活的藍領工程師，不同於他過去挑戰過的角色，簡直不敢相信自己能搶下這機會。「當你遇見一個完美劇本，就像掉進那個世界難以抽離，我沒辦法讓別人來演吉姆！通常看了劇本都還會注意到一些事項，需要進行討論，但這次我唯一的評語就是『我接，但一個字都不要改』。」

珍妮佛勞倫斯也深深被奧蘿拉這個角色打動，明知回到家園後將會失去所有親友，卻仍下定決心展開長達120年的旅程，書寫關於新殖民星球的故事，然後再花120年回到地球，旅途中必然有其值得探索。「我認為奧蘿拉非常聰明，充滿好奇心和動力，身為知名作家的女兒，她也一直渴望為世人所認識，再加上一顆充滿冒險精神的心，讓她決心踏上旅程。」

《星際過客》劇情敘述珍妮佛勞倫斯和克里斯普瑞特飾演兩名移民星艦的乘客，前往另一個星球展開新生活，看似順遂的旅程遇上未知逆境：他們的休眠艙竟在抵達前90年提早開啟。吉姆和奧蘿拉試圖解開背後的玄機，兩人也在過程中無法自拔地愛上了彼此，完全無法抗拒對方強烈的吸引力...於此同時，移民星艦開始漸漸崩解，他們將揭發提早甦醒的真相。

首度合作的克里斯和小珍，在片中背景懸殊，一個是搭平民經濟艙的藍領工程師，一個卻是全程擁有頭等艙享受的知名作家之女，都為實現各自夢想而登上阿瓦隆號前往夢想家園，就像星際版鐵達尼號。克里斯也稱讚珍妮佛勞倫斯演技再度超越自我，「她就像天生的歌劇名伶，很享受看她演出，和她成為摯友也是參與這部超級大片的一大收穫。」對於克里斯的超高評價，小珍則笑說：「現實生活中的克里斯和片中角色吉姆非常不同，他不太知道如何和女生相處，和已婚又風趣的克里斯普瑞特完全是兩個人！每次看到他瞬間變身成這個看到我就害羞、沒有安全感又浪漫的角色，就覺得很有趣。」

他們也從戲裡感情好到戲外，上節目宣傳時玩到尺度全開，日前至北京宣傳時更笑說，如果是為了克里斯，她願意再扮演魔形女。

※來源：索尼影業

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