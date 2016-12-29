再見也再見!卡列拉斯告別演唱會 時藝活動邀您免費入席

2017卡列拉斯告別巡演明年登場。(時藝多媒體提供)

西班牙籍聲樂家卡列拉斯，自年幼時起便對歌唱抱有旺盛好奇心，稚氣的模仿唱出讓成人驚豔的天賦，並在8歲就第一次公開演出，演唱著名詠嘆調《善變的女人》(La Donna è Mobile)，從此開始了至今六十餘年的歌唱人生。

卡列拉斯個性內斂含蓄，溫和也謙虛有禮。靦腆的他總是帶著略微羞澀的微笑，眼神深沉憂鬱。但他的聲音卻是能量巨大，情感豐沛富有彈性。有如天生的演唱巨星，站在舞台上的那一刻開始，光芒四射的將故事注入在每個音符中。

享譽全球的「三大男高音」隨著帕華洛帝的殞落、多明哥的淡出，卡列拉斯每次的表演都是難能可貴的經典和傳奇。如今，屆齡70歲的卡列拉斯亦將帶著他扣人心弦的歌聲展開他的告別巡演，為精彩的歌唱人生輝煌階段畫下美麗的休止符。卡列拉斯的告別演唱會，將於2017年1月7日在台中體育大學田徑場與指揮家大衛‧賀曼奈茲和國立台灣交響樂團合作，並邀請台灣女高音黃莉錦一同參與演出。

主辦單位時藝多媒體在迎接2017到來的期間，推出「再見也再見‧卡列拉斯」限定活動。於粉絲團貼文回答指定問題並標記兩位朋友，將在1月2日(一)公佈幸運得主贈送價值3,200元的表演門票！。讓世界三大男高音的卡列拉斯，在新的一年為台灣的觀眾拉開美妙序幕！

活動時間：2016.12.26(一)至2017.1.1(日)23:59止

※表演資訊

指導單位：文化部、臺中市政府

主辦單位：時藝多媒體、閣林文創、Miura Managemant

協辦單位：國立臺灣體育運動大學

贊助單位：台中商業銀行

指定飯店：台中日月千禧酒店

特別感謝：台灣高鐵

日期：2017/01/07 (六) 19:30

地點：國立臺灣體育運動大學台中校區田徑場(台中市404雙十路一段十六號)

票價：8800(VIP區)/6600/5000/4200/3200/2200/1600/800(輪椅席)

*購票請洽年代售票系統(02-2341-9898)

Facebook：請搜尋「時藝多媒體」

(中時電子報)