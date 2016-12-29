松本潤爆劈腿 她早揭葵司「每晚都跟圈內人XX」

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明日花綺羅在節目上爆料葵司每晚都跟演藝圈人士鬼混。(取自日網)

AV女優葵司。(取自葵司推特)

傑尼斯夯團「嵐」成員松本潤日前被爆，背著交往超過十年的女友井上真央，劈腿AV女優葵司長達4年，昨晚松本潤照常進行嵐的東京巡演，全程對劈腿傳聞隻字不提，外界也擔心嵐的優質形象，恐怕會因松本潤此次「腥」聞大受打擊。

日媒《週刊文春》年末丟出震撼彈，驚爆松本潤背著井上真央，劈腿AV女優葵司長達4年，還捕捉到葵司在12月3度前往松本潤住處的畫面，但早前松本潤面對記者追問就否認到底，稱自己不認識葵司。

身為AV女團「惠比壽麝香葡萄」成員的葵司，更被網友起底，今年初在節目上隊友明日花綺羅玩遊戲，要向葵司進行懲罰，就爆料葵司「每晚都跟圈內人鬼混」，明日花綺羅也因此被質疑早就知道葵司與松本潤密交。

據傳，傑尼斯高層得知松本潤劈腿葵司消息，勃然大怒，忍不住大罵「又是AV女優！」因為早前旗下偶像伊野尾慧、森田剛就分別與明日花綺羅、美雪艾莉絲傳過緋聞。

(中時電子報)