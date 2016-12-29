余英時人文研究獎揭曉 6學者獲獎

唐獎第一屆漢學獎得主余英時，以一部份獎金成立「余英時人文研究獎」，今年擴大徵選，共有6人獲獎。

今年專書寫作獎得獎人包括交通大學人文社會學系副教授張藝曦、中研院歷史語言研究所博士後研究員廖小菁，可獲得新台幣36萬元獎金。

博士論文寫作獎得獎人則包括美國哈佛大學東亞系涂豐恩、台灣大學歷史所高震寰、清華大學中文所劉威志、台灣大學歷史所韓承樺等4人，每人獎金新台幣24萬元。

今天代表頒獎的中研院副院長黃進興表示，原本2獎項各選出3人，但專書寫作獎僅選出2人，博士論文寫作獎則有4名候選人都受到評審青睞。考量獎項精神是鼓勵年輕後進，經唐獎教育基金會回覆後，才決定這次的獲選名單。

獲獎的高震寰表示，高中時就讀過余英時的文章，深受啟發，開啟他對秦漢時代的興趣，進而投入人文領域研究。今年能獲得余英時人文獎肯定，別具意義。

另一位獲獎者廖小菁也說，這個獎項不僅有獎金，對需要前往廣東、福建等地考察的她是一場「及時雨」，也讓她對出書和開啟新研究更具信心。1051229

(中央社)