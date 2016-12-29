男子寒風中路倒 外配掏腰包資助
受強烈東北季風影響，天氣轉冷，嘉義市今天有一名男子在寒風中路倒，被一名外籍配偶發現，除了通報119之外，還自掏腰包資助路倒男子。
嘉義市消防局表示，今天中午11時46分接獲民眾報案，指北港路有一名男子路倒，於是派遣救護車前往協助，發現56歲林姓男子虛弱地站在路旁，由熱心民眾攙扶。
報案人陳姓女子表示，她看到這名男子獨自在北港路上步行，突然趴倒，讓她嚇了一跳，由於北港路上車流量大，她擔心男子遭車輛追撞，於是跟友人將他攙扶到路邊休息。
在了解林姓男子是一名遊民後，陳姓女子立即從口袋裡掏出新台幣500元資助林男，希望讓他度過寒冷的天氣。
警方表示，林男雖然生命徵象穩定，但有心臟病與高血壓病史，儘管他表示不願意送醫，不過在警方及陳姓女子勸說下，最後同意由消防人員送醫診治。
警方指出，這名善心的陳姓女子是外籍配偶，嫁到台灣20多年，因同情遊民的處境，於是自掏腰包濟助，讓警方與救護人員非常感動，也在寒風中注入一股暖流。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。