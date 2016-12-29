男子寒風中路倒 外配掏腰包資助

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受強烈東北季風影響，天氣轉冷，嘉義市今天有一名男子在寒風中路倒，被一名外籍配偶發現，除了通報119之外，還自掏腰包資助路倒男子。

嘉義市消防局表示，今天中午11時46分接獲民眾報案，指北港路有一名男子路倒，於是派遣救護車前往協助，發現56歲林姓男子虛弱地站在路旁，由熱心民眾攙扶。

報案人陳姓女子表示，她看到這名男子獨自在北港路上步行，突然趴倒，讓她嚇了一跳，由於北港路上車流量大，她擔心男子遭車輛追撞，於是跟友人將他攙扶到路邊休息。

在了解林姓男子是一名遊民後，陳姓女子立即從口袋裡掏出新台幣500元資助林男，希望讓他度過寒冷的天氣。

警方表示，林男雖然生命徵象穩定，但有心臟病與高血壓病史，儘管他表示不願意送醫，不過在警方及陳姓女子勸說下，最後同意由消防人員送醫診治。

警方指出，這名善心的陳姓女子是外籍配偶，嫁到台灣20多年，因同情遊民的處境，於是自掏腰包濟助，讓警方與救護人員非常感動，也在寒風中注入一股暖流。1051229

(中央社)