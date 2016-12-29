日防相拜靖國神社 分析家：安撫保守派
日本鷹派防衛大臣稻田朋美昨天才隨同首相安倍晉三在美國珍珠港進行象徵和解的訪問，今天就在東京參拜備受爭議的靖國神社，立即招致南韓和中國大陸抨擊。
法新社報導，分析家指出，由於安倍晉三對美國展示了和解姿態，稻田朋美於是參拜靖國神社，以安撫政府的保守派基本支持者。
一橋大學日本政治學名譽教授加藤哲郎說：「稻田朋美因隨同安倍首相參訪夏威夷，而消除了若非全部、也是部分歷史修正主義之名。」
加藤哲郎告訴法新社：「但她也必須因應她的右派支持者因此產生的懊惱情緒。」
上智大學政治學教授中野晃一說，稻田朋美參拜靖國神社並不是自作主張的行為。
他說：「靖國神社不是一個普通的神道教神社，她當然是在安倍同意的情況下去參拜。」（譯者：中央社陳昱婷）1051229
(中央社)
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