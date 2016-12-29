胖達人案 小S夫二審無罪上訴將限縮

胖達人案，藝人小S丈夫許雅鈞被控內線交易，二審今天仍認定罪證不足，再判無罪，因一、二審均無罪，適用刑事妥速審判法，檢方上訴權限縮，他可能成為本案首位無罪確定者。

許雅鈞被控得知生技達人（胖達人）公司在102年6月間經營虧損而事先大量出脫基因公司股票避損，台灣高等法院認定不論當時生技達人公司營業狀況衰退的原因為何，是否出於季節性或景氣性因素的影響，（母公司）基因公司已守法如實申報公告，公開揭露整體營業狀況的連續衰退事實。

因此，一般理性投資人可藉由已揭露的資訊，輕易察覺基因公司與旗下子公司的營運狀況，而決定是否投資基因公司股票，並作為判斷決策的參考，認定許雅鈞不構成內線交易罪要件，判他無罪。

同案被告許雅鈞父親許慶祥、生技達人董事長徐洵平與妻子姜麗芬則被控在民國102年間知悉「生技達人公司之董事長莊鴻銘辭任」消息，為重大影響基因公司股價的消息，在同年8月15日至19日上午期間，陸續賣出股票避損，這項重大消息則在8月19日晚間6時許公布在公開資訊觀測站；3人犯行違反證券交易法的內線交易罪。

台灣高等法院審酌徐洵平、姜麗芬及許慶祥均已認罪，也在今年5月及11月間與投資人保護中心先後成立2次和解，各連帶賠償新台幣92萬5013元、1536萬7865元，3人在犯後主動從事捐款，可見悔悟之心，判徐洵平1年8月，緩刑3年；姜麗芬1年6月，緩刑3年，均須上法治教育12小時。許慶祥判刑1年10月，緩刑4年，須上法治教育20小時。1051229

(中央社)