迎戰Uber 高市多元計程車上路

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因應Uber競爭，高雄市多元化計程車今天上路，不僅計程車的顏色、型式還有費率都更多元彈性，未來民眾只要透過App叫車，就能享更舒適便利的服務。

高市府副市長許立明、交通部政務次長王國材、高市交通局長陳勁甫下午與業者「皇冠大車隊」代表共同宣布高雄市多元化計程車正式上路營運，未來搭乘計程車的民眾不再侷限於「小黃」了。

現場同時在高市府廣場展示商務轎式、通用系列無障式礙、多人座休旅車款等不同車型，還有無障礙車款等。

多元計程車的費率也更靈活彈性，以商務車為例，業者於平日的尖峰時段收費是平常的1.2倍，如果是通用或旗艦款（約新台幣200萬元以上車款）的平時或尖峰時段都可以彈性收費到最高為平時的2倍價。

多元計程車不僅不受限於車款型式或顏色，車子還不用裝置「TAXI」車頂燈，乘客只要透過App就可以定位叫車。

王國材指出，多元化計程車的推動在於迎合趨勢及消費期待，透過網路叫車App提供乘客駕駛人、車基本資料、車輛定位及乘車評價機制、電子支付，導入智慧化、安全化、客製化、多元化、精緻化的乘車服務；他肯定高雄市在公共運輸的成就。

許立明表示，高雄市致力於打造便民完善的城市交通環境，陸續推出許多全國首創的交通客運計畫；多元化計程車是結合合法基礎與彈性服務雙優勢的新制度，具有包括乘車資訊透明、即時行動支付、不限制車款型、彈性運價費率、駕駛評價機制等特色。

因應Uber競爭，陳勁甫說，市府徵求有心營運業者共同參與多元化計程車客運的營運，推出在合法基礎前提下，為計程車推出更靈活彈性的多元新型服務模式。

出席活動的多家計程車業者對多元計程車上路寄予厚望，期盼營運和收益都能創新。1051229

(中央社)