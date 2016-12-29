印尼廉航機師疑喝醉 嚇跑乘客
印尼國營航空印尼航空旗下的廉航連城航空（Citilink），昨天一架從泗水飛往雅加達的班機，發生機師疑似喝醉情況，多名乘客嚇到當場下機。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，這架班機原定於28日淩晨5時從東爪哇省泗水飛往雅加達。不過，機師在飛機起飛前透過擴音器發布公告時口齒不清，讓許多乘客覺得奇怪。
多名乘客懷疑機師喝醉酒，決定立即下飛機，其中有9人取消航班。
連城航空最後決定更換機師，造成航班最終比預定時間延遲一個小時起飛。這架班機共載有154名乘客。
連城航空公關部主管班尼（Benny S. Butarbutar）在聲明中表示，這架航班到了上午6點20分才起飛。
他說，有機上乘客投訴，指機師在飛機起飛前，發布了模糊不清的歡迎廣播，讓人懷疑機師當時處在酒醉狀態。
班尼表示，「我們要對12月28日廉航QG800航班所有乘客所遇到的不適和延誤致歉」。
這名機師隨後被帶到機場的診所接受健康檢查，這架載有154人的班機最終安全降落在雅加達。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。