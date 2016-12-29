竊賊偷車躲民宅 謊稱遭毆終被逮
竹南警分局今天指出，49歲劉姓男子涉嫌竊取小貨車，被巡邏員警發現，竟躲入民宅並向屋主謊稱遭毆打，但屋主警覺有異當場和嫌犯發生扭打，隨後更和警方一起合力逮捕劉嫌。
苗栗縣警局竹南分局28日深夜執行巡邏勤務，行經頭份市光華北路看到1部小貨車逆向停車、未熄大燈，員警準備上前盤查，突然聽到附近住宅警鈴大作，於是轉往民宅查看，果然發現1名可疑男子和屋主扭打成一團。
廖姓屋主指出，凌晨3時許在睡夢中聽到玻璃碎裂聲響，才剛要下樓查看，就看見劉嫌在2樓，第一時間還謊稱遭到追打，才躲進住家；但屋主不予採信，2人於是從2樓扭打至1樓，正巧員警趕抵民宅後院查看，和屋主一同把嫌犯制伏在地。
警方調查，小貨車不但是失竊車輛，車內還放有電鑽頭、平口鉗、尖嘴鉗、十字螺絲起子、扳手和乙炔切割器噴槍等工具，進一步偵訊，劉嫌坦承先偷來小貨車作為代步之用，再前往民宅行竊，涉及多起竊案，目前正擴大追查中。1051229
(中央社)
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