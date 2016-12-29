一例一休 郭芳煜：企業成本年增500億
勞動部長郭芳煜今天說，一例一休實施之後，少了國定7天假但增加加班費跟特休假成本，企業一年最多增加成本約500億。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部進行「我國職災勞工保護法施行成效及勞動部如何落實職災勞工保障」議題報告並備質詢，立法委員曾銘宗質詢郭芳煜有關一例一休上路之後，企業成本增加問題。
郭芳煜表示，國定7天假少了之後，企業會減少大概630億元的支出，增加的部分集中在休息日加班費以及特休假費用，以目前全國勞工平均7.5年年資、特休假約13.4天左右來估算，大約146億元。
郭芳煜指出，休息日若用極端值來算，一個月增加81億，一年約960億元，加班費加上特休假大約是1100多億，扣掉企業減少的630億，大約是500億左右，但勞工不可能每一個休息日都加班到8小時，因此這是極端值。1051229
(中央社)
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